Stiri pe aceeasi tema

- ​Candidatul PNL la functia de primar al municipiului Baia Mare, antreprenorul Mircea Cirt, a declarat joi, într-o conferinta de presa, ca si-a facut testul antidrog în urma unor solicitari venite din partea cetatenilor."Am facut testul antidrog pentru ca cetateni din cartiere…

- Mai sunt 10 file in calendar pana la ziua votului, 27 septembrie, iar candidații trag tare, fiecare dupa posibilitati, pe final, pentru a caștiga simpatia electoratului. In orașe mari din Transilvania precum Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu sau Baia Mare se cunosc deja marii caștigatori ai alegerilor locale.…

- Ștrandul Municipal din Baia Mare reprezinta un subiect amplu de discuție, dezbatut la nesfarșit de oamenii politici locali, insa proiectele de modernizare a acestuia raman in continuare doar niște proiecte, care așteapta sa fie realizate de acum cațiva ani. Edilul municipiului, Catalin Cherecheș, a…

- Disperați dupa capitalul de imagine și implicit dupa voturi, candidații Coaliției pentru Maramureș și-au lipit ”chipurile” in floraria Serviciului Public Ambient Urban (SPAU) Baia Mare care se afla in inima orașului. Dupa ce ca au acaparat cam tot ce se putea in ceea ce privește afișajul electoral,…

- Piata Revolutiei si fantana arteziana, construita spre sfarsitul anilor ’60, din municipiul Baia Mare vor intra in proces de reabilitare, a informat, miercuri seara, primarul Catalin Chereches. Potrivit acestuia, investitia, finantata din bugetul local, ar urma sa fie redata cetatenilor orasului in…

- Șefi din Consiliul Județean, primari, oameni politici și alte persoane fara vreo funcție in cele doua cluburi care s-au batut pentru un loc de liga a doua, Baia Mare și Comuna Recea, au fost in tribune la meciul de baraj (2-1, tur). Au fost peste 100 oameni, numarul maxim admis de FRF, informeaza GSP.ro.Azi,…

- Chinezii vin din ce in ce mai des in Maramures, cu intentia de a deschide noi afaceri pentru dezvoltarea economiei. In acest context, presedintele Camerei de Comert Romania – China, Nicolae Vasilescu, si vicepresedintele Marius Cristescu, s-au intalnit cu presedintele Consiliului Judetean, Gabriel Valer…