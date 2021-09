Fostul presedinte algerian Abdelaziz Bouteflika, obligat sa cedeze puterea in 2019 dupa proteste masive generate de intentia sa de a candida pentru un nou mandat, a decedat vineri la varsta de 84 de ani, informeaza sambata AFP. "Deces al fostului presedinte Abdelaziz Bouteflika" este anuntul care a rulat pe postul national de televiziune, care a citat un comunicat de presa al presedintiei. Dupa indepartarea sa de la putere, in aprilie 2019, sub presiunea armatei si a strazii, Abdelaziz Bouteflika a trait in singuratate intr-un azil asistat medical din Zeralda, o localitate situata la vest de capitala…