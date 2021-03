#Dobrogea Digitala: Cu istorie, in istorie, se face istorie

Un articol aparut pe 22 martie 1941 in ziarul "Dobrogea Juna" An 37, Nr. 32 antologat in volumul "Dobrogea Juna. Caleidoscop" , releva importanta celei mai longevive publicatii aparute in provincia dintre Dunare si Mare, prin cuvintele apreciative ale scriitorului Emanoil Bucuta, aparute… [citeste mai departe]