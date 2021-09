Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu le cere colegilor parlamentari de la USR PLUS și AUR sa voteze moțiunea de cenzura inițiata de PSD: ”Stop saraciei, scumpirilor si penalilor” Azi PSD a depus moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu, dupa ce soarta moțiunii USR PLUS și AUR a devenit…

- Partidul Social Democrat a depus, marți, o moțiune de cenzura semnata de 157 de parlamentari PSD. Moțiunea are titlul „Stop saraciei, scumpirilor și penalilor! Jos Guvernul Cițu!”. Potrivit informațiilor din USR PLUS, parlamentarii partidului vor vota orice moțiune va ajunge la vot.

- Liderul PNL face front comun cu USR PLUS și AUR in privința moțiunii de cenzura inițiata impotriva Guvernului Cițu. Ludovic Orban a fost surprins marți, in plen, in timp ce discuta atat cu șeful deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu, cat și cu președintele AUR, George Simion. Marți,…

- "Au fost contactați parlamentari AUR din partea liberalilor și din partea unui mogul de presa sa nu semneze moțiunea de cenzura. (...) Noi ne bazam pe toți parlamentarii și vor vota. Toți parlamentarii AUR au votat, cu o excepție a unui parlamentar care este in izolare, bolnav de COVID-19. Nu facem…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a publicat textul moțiunii de cenzura pe care PSD o va depune la adresa Guvernului Cițu și invita AUR și USR sa o semneze fara alte jocuri politice. "Un lucru e clar! Acest guvern, care a adus haos și saracie, trebuie sa plece acum! Iar pentru asta exista o singura…

- ​Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni ca va depune moțiunea de cenzura atunci când vor avea voturile necesare în Parlament. În acest context, el i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa îi ceara demisia premierului Cîțu, despre care a spus ca este un „condamnat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, joi seara, ca PSD va depune moțiune de cenzura împotriva Guvernului Cîțu în primele zece zile de la debutul sesiunii parlamentare. Liderul social-democrat susține ca partidul pe care îl conduce a început discutiile cu AUR, pentru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Cițu la inceputul noii sesiuni parlamentare, mai precis dupa congresele PNL si USR PLUS care vor avea loc in septembrie. „O sa discut cu colegii mei.…