Stiri pe aceeasi tema

- Alexia, fata de 15 ani care a avut ambele brațe amputate in urma unui accident la Pașcani, va fi externata sambata, dupa doua saptamani de spitalizare, a anunțat vineri medicul Sidonia Susanu, coordonatorul secției de Chirurgie Plastica de la Spitalul de Copii din Iași, citata de Observator News și…

- Prețul futures din ianuarie la hub-ul TTF din Țarile de Jos a crescut la 1.258 de dolari per mia de metri cubi, sau la 114,325 euro per MWh (pe baza cursului de schimb EUR/USD actual, prețurile ICE sunt prezentate in euro per MWh), relateaza TASS preluat de Rador. Marți s-a anuntat ca o explozie s-a…

- (P) Industria de beauty din Botoșani s-a imbogațit de la inceputul lunii noiembrie cu o clinica de infrumusețare și remodelare corporala. Cu un nume sugestiv, ”Beauty Divine” a fost inființata cu fonduri europene in bulevardul Mihai Eminescu 27 și dispune de aparatura de ultima generație, capabila sa…

- Pianistul si compozitorul Bogdan Ota este artistul roman cu una din cele mai spectaculoase evolutii nationale si internationale. Un nume sonor in industria muzicala contemporana, Bogdan a vandut peste 30.000 de albume si a concertat in Europa, Australia si Statele Unite ale Americii.

- Facebook elimina mai multe informatii din paginile de profil. Din profilurile utilizatorilor de Facebook vor disparea in curand mai multe categorii de informatii, anunta Meta. Facebook se va schimba semnificativ. Modificarea anuntata de Meta se va produce incepand cu 1 decembrie. Profilurile utilizatorilor…

- Traim o toamna agitata la Botoșani, marii afaceriști au pus-o de un bal la Cucorani, iar inainte de asta unii dintre ei au cerut Primariei inclusiv sa limiteze viteza pe șoseaua de la Lebada ca le deranjeaza traiul.

- Doar cateva sute de persoane au cumparat bilet pentru a urmari meciurile disputate in cadrul Galei Colosseum Tournament, ajunsa la Botoșani in premiera. Alții au intrat in sala cu invitații oferite de organizatori.