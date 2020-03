Alexia feat. DJ Project lansează clipul piesei „Cronic”: „Am înregistrat melodia cu lacrimi în ochi!” Alexia feat. DJ Project lanseaza clipul piesei „Cronic”, o poveste plina de emoție despre iluzii și dezamagiri. La doar 16 ani, Alexia are un timbru vocal puternic, plin de sensibilitate și o pasiune mare pentru muzica. „Imi amintesc cand aveam 6-7 ani și o ascultam pe Adele la radio, spunandu-mi ca intr-o buna zi și piesele mele se vor auzi la radio. Relația mea cu muzica a fost mereu una foarte speciala, muzica m-a ajutat sa ma descopar”, povestește Alexia. In ceea ce privește colaborarea cu DJ Project, Alexia marturisește ca: „E foarte important sa existe acea chimie intre oameni! Ei bine,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul producator & artist roman, Sickotoy (Alex Cotoi), și talentatul producator din Turcia, Ilkay Sencan, lanseaza clipul piesei „Dum Dum”, cu elemente de cyber punk și un sound ritmat. Cu o vasta experiența in muzica și programare, Sickotoy este unul dintre cei mai in voga producatori ai momentului.…

- Cunoscutul producator & artist roman, Sickotoy (Alex Cotoi), și talentatul producator din Turcia, Ilkay Sencan, lanseaza clipul piesei „Dum Dum”, cu elemente de cyber punk și un sound ritmat. Cu o vasta experiența in muzica și programare, Sickotoy este unul dintre cei mai in voga producatori ai momentului.…

- Suceveanca Maria Andreea Varlan și-a lansat recent noul videoclip, "Imperial". Muzica piesei a fost scrisa de Alexandru Unc și Silviu Paduraru, iar textul ii aparține Mariei Andreea. Melodia este in limba spaniola. Clipul a fost regizat de Alexandru Andrieș. "Imperial", dupa ...

- Killa Fonic, artist Global Records, lanseaza clipul piesei „Miami Bici” – care constituie coloana sonora a filmului cu același nume, ce urmeaza sa fie lansat din 21 februarie in cinematografele din Romania. In clip apar și cele doua personaje principale interpretate de BRomania și Codin Maticiuc, precum…

- 5GANG, proiect Global Records, lanseaza clipul piesei „Hocus Pocus”, o melodie fresh care aduce o reinventare a trupei prin sunet, vizual și mesajul transmis publicului. Dupa doua zile de la lansare, piesa se afla deja pe locul 1 in Youtube Trending. „Pentru noi, piesa asta inseamna foarte mult pentru…

- Mark Stam, artist Global Records, lanseaza clipul piesei „Dependența mea” – o melodie care vorbește despre dragostea la prima vedere, aparențe și euforia generata de primii fluturi in stomac. Filmarile au avut loc in Odessa, Ucraina. „E un oraș frumos și vechi. Am avut aceasta idee in care sa prezentam…

- Cezar Guna revine cu o noua piesa in care iubirea este elementul central și cu un videoclip extrem de expresiv, in care artistul exprima perfect mesajul melodiei, alaturi de “ea”, cea care i-a furat inima și l-a vrajit cu un zambet și cu atingeri calde. “Piesa Atingerea ta reprezinta o zona diferita…

- Cezar Guna, artist Global Records, lanseaza videoclipul piesei „Cerculețe” – cu un vizual cinematic, dominat de nuanțe de roșu, in care expresivitatea artistului este pusa in prim-plan. Melodia vorbește despre iubire și pasiunea pentru mașini. „Piesa este un mare film. Eu, fiind pasionat de mașini,…