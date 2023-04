Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 72 de ani din Cugir s-a urcat beat la volan și a provocat un accident rutier. Ce alcoolemie avea Un barbat de 72 de ani din Cugir care s-a urcat beat la volan a provocat un accident rutier. Mai exact, in timp ce conducea a intrat intr-un autoturism parcat regulamentar pe o strada din oraș. …

- Alexia a trecut prin ce mai ingrozitor moment al vieții sale, atunci cand a ramas fara brațe in urma unui accident rutier. Tanara de 15 ani a fost operata de un medic, pentru care a facut acum un gest emoționant, cu care a suprins pe toata lumea.

- Doi minori din Alba, raniți intr-un accident rutier. Șoferul s-a urcat beat la volan și a intrat cu mașina intr-o casa Doi minori de 15 și 17 ani au fost raniți in urma unui accident rutier petrecut vineri noaptea, pe raza localitații Bistra. Accidentul a fost provocat de un barbat de 31 de ani care…

- Alexia, fata careia i-au fost repuse brațele, in urma unui grav accident, a reușit sa cante la pian. Parinții sai au postat imaginile emoționante pe Facebook, in care se vede ca adolescenta incearca sa cante cateva note.

- Un barbat din Alba care s-a urcat beat la volan și a provocat un accident rutier a fost trimis in judecata. Ce alcoolemie avea Un barbat din Alba care a condus beat și a provocat un accident rutier in urma cu doi ani, a fost trimis in judecata de magistrații din Blaj. Dosarul a trecut de stadiul de…

- Alexia, adolescenta de 15 ani cu bratele replantate de medici, dupa ce in decembrie anul trecut autocarul in care se afla alaturi de colegii ei de la ansamblul folcloric “Flori de mar” din Curtesti a derapat si s-a rasturnat in Pașcani, a dansat pentru prima alaturi de colegii din ansamblu. Se intampla…

- Accident rutier pe DN 29, Suceava – Botoșani: Autocar rasturnat, dar pasagerii nu au fost raniți Un nou accident rutier s-a produs duminica seara pe DN 29, la ieșirea din Salcea catre comuna Dumbraveni, pe ruta Suceava – Botoșani. Accidentul rutier a avut loc pe o porțiune de drum cunoscuta ca tot timpul…

- Un grav accident rutier a avut loc duminica seara pe DN1 E60, pe raza localitații clujene Bucea, comuna Negreni. Din nefericire, o adolescenta de 17 ani a decedat in urma coliziunii dintre doua autovehicule. Accidentul rutier a fost anunțat in jurul orei 22:00. La fața locului s-au deplasat multiple…