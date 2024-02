Stiri pe aceeasi tema

- Inca un deces subit zguduie Rusia! Ivan Sechin, fiul in varsta de 35 de ani al CEO-ului gigantului petrolier Rosneft, Igor Sechin, a fost gasit mort in condiții similare cu cele care au dus la dispariția opozantului politic Aleksei Navalnii. Potrivit informațiilor furnizate de site-ul de știri Meduza,…

- Autoritațile de la Moscova fac in prezent eforturi pentru a se asigura ca valul de emoție și furie starnit de moartea in inchisoare a celui mai important opozant al Kremlinului nu va impiedica in niciun fel realegerea lui Vladimir Putin la scrutinul de luna viitoare. Reținerea trupului neinsuflețit…

- Vladimir Putin crede ca acum e momentul sa se pregateasca pentru obiectivul lui suprem: cucerirea Ucrainei. Nu-și poate permite nici macar o opoziție restransa, arata o analiza The Guardian. E greu sa nu pui semnul egalitații intre moartea prematura a lui Aleksei Navalnii și moartea opoziției ruse.…

- Publicatia Meduza anunta ca in Rusia se inregistreaza actiuni si tentative de a distruge spatiile special amenajate unde sunt depuse flori si aprinse candele pentru a-l comemora pe Aleksei Navalnii. Acestea au aparut in diferite orașe ale Rusiei, imediat dupa ce a fost facut anuntul despre decesul politicianului.…

- Intreaga lume este contrariata de modul in care a murit Alexei Navalnii, principalul opozant din Rusia al lui Vladimir Putin, mai puțin China. Principat aliat al Rusiei, China susține ca moartea in condiții groaznice a unui deținut politic este ”o chestiune interna rusa”. "Aceasta este o chestiune…

- Fotograful rus Dmitri Markov a murit la varsta de 41 de ani, a transmis presa locala din Pușkino, orașul sau natal, citand apropiați ai acestuia. Markov, care facea fotografii cu un iPhone, a devenit celebru pentru ca surprindea in imaginile sale esența vieții de zi cu zi din Rusia. Fotografia cu un…

- ”Profund intristat de vestea decesului lui Alexei Navalnii. O voce ferma pentru democratie si transparenta in Rusia, lupta sa impotriva coruptiei si pentru drepturile omului nu va fi uitata. Aceasta pierdere tragica subliniaza nevoia urgenta de democratie reala in Rusia”, a transmis presedintele Senatului,…

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, care ispaseste in prezent sentinte cumulate de aproape 30 de ani de inchisoare, a afirmat miercuri ca nu regreta ca s-a intors in Rusia, la trei ani dupa ce a fost arestat pe un aeroport din Moscova, declarandu-se convins ca statul presedintelui Vladimir Putin…