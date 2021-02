Stiri pe aceeasi tema

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup de monitorizare,…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut Uniunii Europene sa sporeasca sanctiunile impotriva Rusiei, in urma arestarii opozantului Aleksei Navanii si a reprimarii manifestatiilor in favoarea acestuia. „Daca dorim sa impunem respectarea dreptului international, singura modalitate de a o face fara…

- ​Justitia rusa a amânat pentru data de 5 februarie un proces de defaimare intentat lui Aleksei Navalnîi, a anuntat miercuri Olga Mihailova, avocatul principalului opozant rus, confruntat cu multiple proceduri judiciare de la revenirea sa în Rusia, relateaza AFP și France24, potrivit…

- Opozantul rus Alexei Navalnii, plasat in detenție dupa ce a revenit in Rusia, urmeaza sa fie judecat miercuri pentru defaimarea unui veteran din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Delictul pentru care va fi judecat Navalnii se pedepsește cu amenda sau inchisoare. El a…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, plasat in detentie dupa ce a revenit in Rusia, urmeaza sa fie judecat miercuri pentru defaimarea unui veteran din Al Doilea Razboi Mondial, delict pasibil de amenda sau inchisoare, au anuntat marti avocatii sai, informeaza AFP. Navalnii a fost arestat duminica la revenirea…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii revine, duminica, la Moscova, dupa ce a stat mai multe luni in Germania, in urma otravirii cu agentul neurotoxic Noviciok. Politicianul a acuzat o tentativa de asasinat la adresa sa, pusa in practica la ordinul presedintelui rus Vladimir Putin.

- ​Politicianul de opoziție Alexei Navalnîi a anunțat ca se va întoarce duminica în Rusia în pofida amenințarilor cu închisoare ale autoritaților de la Moscova, relateaza Moscow Times.Navalnîi, în vârsta de 44 de ani, se afla în Germania din…

- In conferința anuala susținuta de Putin, liderul de la Moscova a spus ca dezvaluirile Bellingcat „nu sunt o investigație, ci sunt o scurgere de materiale de informații americane".Putin a declarat ca acuzațiile potrivit carora FSB se afla in spatele otravirii lui Navalnii in orașul siberian Tomsk - mai…