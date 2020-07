Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, cere conducerii Camerei Deputatilor adoptarea in regim de urgenta a noului Cod Silvic, in urma amanarilor repetate a dezbaterii in plenul Camerei Deputatilor a modificarilor aduse documentului, prin care se promoveaza un pachet complet de masuri…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, cere conducerii Camerei Deputatilor adoptarea in regim de urgenta a noului Cod Silvic, in urma amanarilor repetate a dezbaterii in plenul Camerei Deputatilor a modificarilor aduse documentului, prin care se promoveaza un pachet complet de masuri…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, cere conducerii Camerei Deputatilor adoptarea in regim de urgenta a noului Cod Silvic, in urma amanarilor repetate a dezbaterii in plenul Camerei Deputatilor a modificarilor aduse documentului, prin care se promoveaza un pachet complet de masuri…

- ”In urma cu o saptamana am spus ca noul Cod Silvic promoveaza o legislatie de temut pentru cei care sfideaza legile padurii. Se pare ca primii care se tem deja de modificarile aspre pe care Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor le sustine sunt chiar parlamentarii care astazi detin majoritatea in…

- Lupta cu taierile ilegale are nevoie de masuri si pedepse aspre si sper ca parlamentarii care se fac responsabili de amanarea votului final la noul Cod Silvic sunt constienti ca intarzie promovarea legilor care ne apara padurea si favorizeaza o legislatie mult prea permisiva pentru cei care comit…

- Taierile la ras din padurile Romaniei vor fi interzise pe circa un milion de hectare, suprafata insumata a parcurilor nationale si naturale si a rezervatiilor naturale, daca noul Cod Silvic va fi aprobat in forma sustinuta de minister, a declarat, joi, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel…

- Tot ce s-a construit pe Insula Belina - de la unitatea de cazare pana la foisoare, ponton si toate celelalte anexe - s-a ridicat ilegal, fara autorizatie de constructie, iar in momentul de fata s-a solicitat radierea contractelor de inchiriere a celor care au in administrare complexul si zona respectiva,…

- Primaria Generala a Capitalei a primit sapte avertizari in perioada starii de urgenta pentru depasirile frecvente ale valorilor de PM10 (particule in suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni), semnalate la toate statiile de monitorizare a calitatii aerului, dar niciuna nu a fost urmata de vreo masura,…