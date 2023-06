Alexandru, un tânăr român stabilit în Spania, s-a trezit din comă după doi ani. „Ziua în care l-am văzut stând din nou în picioare” Povestea de viața a unui tanar in varsta de 25 de ani a uimit intreaga Romanie, dupa ce a fost batut crunt de mai mulți indivizi dintr-o banda criminala din Spania. Baiatul a stat in coma timp de doi ani și și-a revenit miraculos la inceputul lui 2023.Alexandru Ionița, un tanar de 25 de ani stabilit cu familia in Spania, și-a sfidat condiția medicala dupa ce s-a trezit din coma in care intrase cu doi ani in urma. Medicii și membrii familiei sale au ramas uimiți de progresele pe care le-a inregistrat tanarul la cateva luni dupa ce s-a trezit din coma.In 25 iulie 2021, viața lui Alexandru avea sa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

VIDEO: Un tanar din Abrud și-a revenit dupa doi ani in care a fost in coma, in Spania. A fost batut de membrii unei bande Alexandru Ionița, din Abrud, avea 23 de ani cand a fost batut crunt de o banda de tineri, in Spania. In urma agresiunii, tanarul a intrat in coma, iar medicii nu ii dadeau șanse…

