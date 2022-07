Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tanase, comenteaza mesajele transmise la Chișinau de catre procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi. Potrivit lui Alexandru Tanase, vizita oficialului european reprezinta un semnal de susținere a Republicii Moldova in contextul obținerii statutului de țara candidata la aderare. In același timp, potrivit fostului președinte CCM, Republicii Moldova i se sugereaza ca procuratura ar trebui sa asigure infaptuirea justiției, dar sa nu fie folosita in calitate de bata in lupta cu oponenții politici, IPN . Aflata intr-o vizita oficiala la Chișinau,…