Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia Romaniei si-a asigurat nu mai putin de sase medalii la Campionatele Europene de box pentru cadeti de la Sarajevo, pugilistii tricolori mai avand doar sa lupte, joi, 19 august, pentru culoarea lor. La categoria 66 de kilograme, Radu Nelu Simion l-a invins la puncte pe israelianul Ariel Mouromtsev…

- Romania va incheia Campionatele Europene de box pentru cadeti de la Sarajevo cu sase medalii, pugilistii nostri mai avand doar sa lupte pentru culoarea lor. La categoria 66 de kilograme, dinamovistul Radu Nelu Simion l-a invins clar la puncte pe israelianul Ariel Mouromtsev si s-a calificat in semifinale,…

- Romania will end the EUBC Schoolboys and Schoolgirls European Boxing Championships in Sarajevo with six medals, and all that is left out to know is their colours. In the 66 kg category, Dinamo player Radu Nelu Simion clearly defeated Israeli Ariel Mouromtsev by points and advanced to the semi-finals,…

- Pugilistii romani Alexandru Dumitru Suvache si Leon Andrei Majer si-au asigurat medalii la Campionatele Europene de box pentru cadeti de la Sarajevo, marti, dupa ce s-au calificat in semifinale. La cat. 54 kg, Suvache l-a invins in sferturi pe albanezul Riduan Gashi la puncte (5-0) si va boxa in semifinala…

- Pugilistii romani Alexandru Dumitru Suvache si Leon Andrei Majer si-au asigurat medalii la Campionatele Europene de box pentru cadeti de la Sarajevo, marti, dupa ce s-au calificat in semifinale, potrivit agerpres.ro. La cat. 54 kg, Suvache l-a invins in sferturi pe albanezul Riduan Gashi la…

- Pugilistul roman Alexandru Narcis Magdalin si-a asigurat o medalie la Campionatele Europene de box pentru cadeti de la Sarajevo, luni, dupa ce s-a calificat in semifinalele categoriei 52 kg, printr-o victorie clara la puncte (5-0) in fata belarusului Andrei Novik. Sportivul legitimat la Felix Botosani,…

- Pugilistul roman Alexandru Narcis Magdalin si-a asigurat o medalie la Campionatele Europene de box pentru cadeti de la Sarajevo, luni, dupa ce s-a calificat in semifinalele categoriei 52 kg, printr-o victorie clara la puncte (5-0) in fata belarusului Andrei Novik. Sportivul legitimat la Felix…

- Trei pugilisti romani, Angelo Teodosescu (cat. 80 kg), Andra Sebe (cat. 60 kg) si Amalia Nita (cat. 63 kg), vor lupta pentru aur la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Tbilisi, dupa victoriile obtinute vineri, in semifinale. Vicecampionul european Angelo Teodosescu s-a calificat…