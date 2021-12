Alexandru Rafila și-a propus să scadă presiunea pe spitale: „Trebuie să fim extrem de precauţi când limităm accesul pacienţilor” „Trebuie sa ne asiguram, in primul rand, de functionalitatea serviciilor medicale in aceasta perioada si aici lucram pentru dezvoltarea capacitatii clinicilor medicale ambulatorii, de la diagnostic, evaluare, tratament si monitorizarea pacientilor COVID in regim ambulatoriu, sa putem sa scadem putin presiunea pe spitale si pacientii cu alte patologii sa aiba acces la spitale.Trebuie sa fim extrem de precauti cand limitam accesul pacientilor in spitale datorita situatiei epidemiologice, pentru ca aici nu putem sa consideram ca unii sunt mai importanti decat altii. Toti trebuie sa beneficieze de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, propus ministru al Sanatații, a declarat marți ca accesul pacienților la tratamentul in ambulatoriu trebuie sa fie mult mai facil, astfel ca oamenii sa nu se mai trateze cu medicamente pe care și le cumpara singuri, fara sa fie prescrise de medic. El a adaugat ca pregatirile…

- In data de 17 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.718 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 391 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala…

- In data de 12 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.725 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 392 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva…

- Ultimii șase pacienți vor fi transportați in Germania cu un avion. Transferul se va face miercuri, potrivit șefului DSU, Raed Arafat. In total, 18 pacienți infectați cu coronavirus sunt transferați la spitale din Germania cu avioane ale forțelor aeriene germane și romane. In timpul zborului, pacienții…

- In București sunt avizate de DSP 373 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. La nivel național exista o rezerva operaționala de 153 paturi ATI destinate pacienților de COVID-19. Aceste paturi sunt activate, in dinamica, acolo unde numarul pacienților ATI depașește capacitatea secțiilor principale. 1.846…

- Duminica, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.618 paturi ATI destinate pacientilor COVID-19.In Bucuresti, sunt avizate de catre Directia de Sanatate Publica 336 de astfel de paturi ATI pentru pacientii de COVID-19.De asemenea, la nivel national, exista o rezerva…

- 2.240 de flacoane de de Remdesivir au fost distribuite de Ministerul Sanatatii. Medicamentul a ajuns in 49 spitale din toata tara Ministerul Sanatatii anunta ca a a distribuit o noua transa de Remdesivir in unitatile sanitare cu paturi care au in tratament pacienti infectati cu SARS Cov 2. Aceste medicamente…

- In data de 12 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1561 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 336 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala…