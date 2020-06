Alexandru Rafila: „Numărul infectărilor noi cu coronavirus în România e îngrijorător” Profesorul Alexandru Rafila, șeful Societații Romane de Microbiologie, este de parere ca tendințele in ce privește numarul infectarilor noi cu coronavirus in Romania sunt ingrijoratoare. „In momentul in care ai multe cazuri noi decat numarul persoanelor care sunt externate, considerate externate și vindecate, evident ca numarul total de persoane bolnave, practic, crește. Exista o anumita ingrijorare avand in vedere trendul ultimelor patru zile. Acesta este adevarul și e important ca acest trend sa nu dureze foarte mult incat sa se acumuleze din nou un numar mare de persoane bolnave. Acum avem… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

