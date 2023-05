Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii organizeaza, duminica, sesiunea extraordinara a concursului de Rezidentiat, la care s-au inscris 962 de candidati. Sunt disponibile peste 600 de locuri, ramase neocupate dupa examenul din noiembrie 2022, informeaza News.ro."La concurs s-au inscris 962 de candidati care vor concura…

- Zeci de medici dermatologi, endocrinologi și pediatri vor oferi consultații și sfaturi gratuite, in cadrul campaniei organizata de Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București pentru al treilea an consecutiv. Campania de prevenție „Asuma-ți sa fii sanatos!” a UMF „Carol Davila”…

- „Vom avea studenți ai UMF «Carol Davila» la Ploiești. Spitalul Județean de Urgența Ploiești «Constantin Andreoiu» se va transforma in Spital Clinic Universitar”, a anunțat președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, pe rețelele de socializare. Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila”…

- Inteligența artificiala (IA) are un potețial uriaș de a aduce contribuții majore in multiple domenii ale medicinei, de la diagnostic sau tratament, pana la ingrijirea pacientului. Astfel, Universitatea POLITEHNICA din București, in parteneriat cu Universitatea de Medicina și Farmacie “Carol Davila”…

- Pentru Mircea Cartarescu „Medicina și Literatura nu sunt meserii, sunt vocații”, iar discursul sau de mulțumire a fost despre „trunchiul comun al umanitații, despre ce ne apropie, despre taumaturgi, șamani, preoți și scriitori, despre vindecarea prin poveste”, dupa cum relateaza soția sa, Ioana Nicolaie.…

- Vestea buna asteptata absolventii de medicina incepe sa prinda contur: Ministerul Sanatatii a publicat in transparenta decizionala, la inceputul acestei luni, metodologia „pentru desfasurarea concursului de admitere in rezidentiat pe loc si pe post in medicina". Aceasta va avea loc pe 14 mai 2023, fiind…

- Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti (UMFCD) sustine transferarea unora din spitalele aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in administrarea Universitatilor de Medicina si Farmacie traditionale si transformarea acestor unitati sanitare in spitale…