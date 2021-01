Alexandru Rafila, dezvăluiri grave: "Există persoane care se deplasează la vârstnici și le recomandă să nu se vaccineze" „Trebuie sa facem o evaluare a strategiei de comunicare, sa facem o evaluare a performanțelor sistemului de a administra vaccin. Cele doua duc la o a treia componenta, care este convingerea oamenilor sa se vaccineze. Daca aratam profesionalism, buna organizare, simplitate in a accea serviciul de vaccinare - dai un telefon, te inscrii pe un site sau soliciți medicului de familie sa te inscrie - cred ca lucrul asta este esențial, da incredere. Increderea va fi generata de vaccinarea unui numar cat mai mare de persoane și constatarea ca aceste reacții adverse nu exista sau sunt foarte puține”, a… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS și deputat PSD, a atras atenția ca exista persoane care se opun vaccinarii impotriva COVID-19 și care ar merge din ușa in ușa, in incercarea de a-i convinge pe oameni sa nu se imunizeze.

