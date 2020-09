Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, sustine ca masurile luate pentru limitarea infecției cu COVID a dus si la limitarea raspandirii gripei, transmite Digi24. Datele despre sezonul gripal din emisfera sudica, unde e iarna cand in emisfera nordica e vara, i-a luat prin surprindere pe specialiști.…

- Iasul pe locul II, dupa Bucuresti si primul pe regiunea Moldovei, la numarul de noi cazuri de COVID 19 raportate ieri. Cu cele 2.492 de cazuri inregistrate de la inceputul pandemiei, Iasul se situeaza pe locul opt la nivel national si pe locul II la nivel regional, dupa Suceava. Surse din cadrul INSP…

- La nivel național au fost raportate, in ultimele 24 de ore, 1.346 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 și 913 retestari pozitive, in condițiile in care au fost efectuate, din nou, in jur de 24.000 de teste.

- La sfarsitul saptamanii trecute, politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta au desfasurat o actiune pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica, in zona statiilor CF, pe trenurile de calatori, a fluviului Dunarea, cat si pentru prevenirea si limitarea raspandirii…

- Romania a ajuns sa intregistreze in medie peste 700 de cazuri de Coronavirus pe zi, numai astazi fiind anunțate 994 de noi cazuri pentru ultimele 24 de ore. In acest context se contureaza noi zone de carantina fie la nivel de județe, fie la nivel regional. Zece județe, plus București, manifesta in prezent…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca noi masuri de relaxare a restrictiilor ce au fost impuse in contextul epidemiei de coronavirus vor fi adoptate de la 1 iulie doar daca raspandirea COVID-19 in comunitate va fi la „un nivel previzionat". Seful Guvernului a precizat ca acest lucru…