Alexandru Rafila dă flit non stop interpelărilor parlamentare Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, este preocupat doar de propria imagine, fapt pentru care evita sa dea ochii cu presa, dar, totodata, le da flit și parlamentarilor care-l interpeleaza. La adresa ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, exista o mulțime de interpelari la care acesta efectiv refuza sa raspunda indiferent de la ce partid este cel care-l interpeleaza. Ultimele interpelari la care acesta a refuzat sa raspunda, deși a trecut termenul legal de 30 de zile viseaza urmatoarele aspecte: Daniel Liviu Toda Daniel-Liviu Toda (neafiliați) – Autorizarea și vanzarea de teste antidrog. Mugurel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

