Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai fierbinte subiect al momentului - certificatul verde - care, practic, imparte Romania in doua, a fost lamurit de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Ministrul Sanatatii a subliniat importanta adoptarii certificatului verde, care "cu cat intarzie mai mult, cu atat va deveni mai putin relevant".…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, luni seara, ca ar fi trebuit sa existe un instrument care sa isi poata face efectul atunci cand se inregistreaza o crestere a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus. ”Cu cat intarzie adoptarea unui astfel de document, certificat electronic COVID,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus, miercuri, ca certificatul COVID trebuie adoptat pentru a se evita trei lucruri majore in lupta cu pandemia. "Certificates COVID nu a fast adoptat. Este o masura ce trebuia luata. Vedem daca va exista o decizie politica incat sa evitam trei lucruri…

- Sunt tensiuni din ce in ce mai mari in Coaliție, din cauza certificatului verde la locul de munca. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a recunoscut ca ia in calcul sa demisioneze daca certificatul Covid nu va fi adoptat rapid, prin angajarea raspunderii Guvernului. „Pot sa iau in calcul demisia,…

- Ministrul Sanatații a avut o prima intalnire cu reprezentanți ai mediului de afaceri privind necesitatea pregatirii masurilor de sanatate publica pentru controlul unui potențial val pandemic.In cursul zile de azi, 20.12.2021, a avut loc o intalnire online cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a discutat, luni, cu reprezentanti ai mediului de afaceri privind necesitatea pregatirii masurilor de sanatate publica pentru controlul unui potential val pandemic. Reprezentantii MS au aratat ca acordarea voucherelor gratuite pentru testare "va asigura adaptarea…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a discutat cu oamenii de afaceri despre masurile care pot fi luate in perspectiva apariției unui nou val al pandemiei, printre subiecte fiind certificatul COVID și vouchere gratuite pentru testare. Ministrul Sanatații a anunțat ca luni a avut o prima intalnire…

- Primul SCANDAL din Coaliția PSD-PNL: Certificatul COVID. Rafila: „Cei care pun in pericol adoptarea documentului fac un atentat la sanatatea publica” Primul SCANDAL din Coaliția PSD-PNL: Certificatul COVID. Rafila: „Cei care pun in pericol adoptarea documentului fac un atentat la sanatatea publica”…