- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a anunțat ca in lunile urmatoare Organizația Mondiala a Sanatații se așteapta sa creasca in Europa numarul de persoane infectate cu COVID-19.Conform reprezentantului Romaniei la OMS acest lucru se va datora, in principal, turismului,…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, este convins ca, odata cu inceperea școlilor, numarul cazurilor de infectari cu COVID-19 va crește in Romania, dar spune ca acest lucru nu-i va afecta prea mult pe copii. „Numarul de cazuri de COVID-19 va crește inevitabil odata cu inceperea…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat la Antena 3 ca Romania nu va scapa de coronavirus nici anul viitor și ca vaccinarea anti-COVID 19 trebuie extinsa.”Nu avem niciun motiv sa consideram ca aceasta boala nu va mai fi la fel de grava in 2021…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, s-a aratat ingrijorat de numarul mare de noi cazuri de infectari cu coronavirus care vor pune presiune pe secțiile de terapie intensiva.Conform lui Alexandru Rafila in aceste condiții de creștere constanta a numarului de cazuri noi se…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a afirmat ca vaccinul anti-coronavirus ar putea fi administrat in mai multe doze, atunci cand va fi disponibil.”Este foarte posibil ca vaccinul sa nu se administreze doar intr-o singura doza, cele mai multe produse care se dezvolta acum…

- Șeful laboratorului Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals”, Alexandru Rafila, nu exclude ca Romania sa revina la starea de urgența, insa spera ca macar anumite zone din țara sa fie pastrate in ”stare funcționala”.Intrebat luni, in cadrul unui interviu pentru SportMedia.ro, daca exista…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, nu crede ca in Romania se va ajunge la 10.000 de cazuri de coronavirus pe zi, dar anunța ca starea de urgența s-ar putea reimpune in momentul in care spitalele vor deveni suprapopulate.Intr-o intervenție la Digi 24, reprezentantul Romaniei…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a vorbit, joi, la Realitatea Plus, despre numarul mare de cazuri de coronavirus cu care se confrunta țara noastra in ultima perioada.In ciuda trendului crescator și al stabilirii de noi nedorite recorduri de infectari, Alexandru Rafila…