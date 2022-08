Alexandru Pelici nu mai este antrenorul echipei CS Mioveni: “Decizia a fost luată de comun acord, în urma analizei începutului de campionat” CS Mioveni a anuntat, marti, ca s-a despartit pe cale amiabila de tehnicianul Alexandru Pelici. “Decizia a fost luata de comun acord, in urma analizei inceputului de campionat. S-a ajuns astfel la concluzia ca este nevoie de o schimbare la echipa pentru a iesi din aceasta situatie dificila. Multumim pe aceasta cale antrenorului Alexandru Pelici, care timp de aproape 2 ani a reusit o promovare spectaculoasa, cat si o mentinere in Liga 1 in anul precedent, rezultate notabile pentru clubul nostru. Uram succes atat omului Pelici care ramane un apropiat al clubului nostru, cat si antrenorului Pelici,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, s-a aratat impresionat de performanța reușita de inotatorul David Popovici, luni, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. ‘‘Fenomenal acest sportiv! Toate inimile Romaniei au batut azi in pieptul lui si i-au dat putere! David Popovici este primul nostru…