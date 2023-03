Alexandru Pelici a anunțat lotul preliminar al reprezentativei U19 pentru Turul de Elită Selecționerul naționalei U19 a Romaniei, Alexandru Pelici, a anunțat lotul de jucatori cu care va aborda meciurile (22-28 martie) din cadrul Turului de Elita, ultima etapa a calificarilor inaintea Campionatului European. In septembrie 2022, naționala U19 a reușit calificarea la Turul de Elita dupa ce a terminat pe primul loc, fara infrangere și fara gol primit, grupa de calificare alcatuita din Austria, Lituania și Letonia. Acum, Romania face parte din Grupa 1, alaturi de Franța, Norvegia și Irlanda de Nord. Gazda meciurilor de calificare va fi Franța. Primele clasate din cele 7 grupe de la Turul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

