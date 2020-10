Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia „Chefi la cuțite”! Fosta concurenta a lui Florin Dumitrescu, Like Creața, așa cum este cunoscuta in mediul virtual, este insarcinata. Frumoasa vloggerița a ținut sa impartașeasca bucurie alaturi de fanii ei, așa ca și-a aratat burtica de gravida.

- O cunoscuta cantareața le-a facut o surpriza de proporții celor care o urmaresc pe rețelele de socializare! Solista le-a ascuns sarcina o buna perioada, iar acum fanii ei s-au trezit peste noapte cu o fotografie cu aceasta cu burtica de graviduța la vedere. Despre cine este vorba? O cunoscuta cantareața…

- Ioana și Ilie Nastase și-au pus fanii pe ganduri, la scurt timp dupa nunta, dupa ce fostul tenismen a dat cateva declarații bomba. La auzul acestora, mulți s-au intrebat daca nu cumva soția lui este insarcinata!

- Chrissy Teigen este insarcinata pentru a treia oara. Soția lui John Legend a dat vestea impreuna cu artistul, in noul videoclip al acestuia, „Wild”. In clip, Legend, in varsta de 41 de ani, iși imbrațișeaza soția, dupa care dezvaluie ca este din nou insarcinata. Vestea vine la nici un an dupa ce Chrissy…

- Ed Sheeran, in varsta de 29 de ani va deveni pentru prima data tata. Soția acestuia, Cherry Seaborn (28 ani) este insarcinata. Potrivit Mirror Online , cei doi sunt extrem de fericiți intrucat urmeaza sa devina parinți in curand. Se pare ca Sheeran și soția sa au ținut secreta sarcina, iar Cherry va…

- Celebrul actor american Sean Penn s-a casatorit cu actrita australiana Leila George, intr-o ceremonie oficiata prin videoconferinta, transmite ABC. "Am avut o nunta COVID. Aceasta a fost oficiata prin videoconferinta, iar noi eram acasa cu cei doi fii si cu fratele meu. Dar am facut-o pana la urma.…

- Ada Condeescu și regizorul Catalin Mitulescu sunt impreuna de 10 ani. Cei doi au impreuna o fetița, iar peste cateva luni vor deveni din nou parinți. Actrița a vorbit despre relația cu soțul ei și despre cat de multe invața de la el. “Imi place foarte mult sa invat de la el. Imi place foarte mult cand…