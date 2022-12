Alexandru Cumpănașu, trimis în judecată de DNA în dosarul în care a mințit că e specialist IT ca să ia fonduri europene Cumpanașu este acuzat ca s-ar fi angajat pe un post de expert IT pentru implementarea unui proiect guvernamental cu fonduri europene semnand in fals ca are studii superioare. Astfel, el ar fi incasat pe nedrept peste 200.000 de lei. Procurorii de la DNA Constanța au trimis in judecata o persoana fizica pentru infracțiunea de „participație improprie (in forma instigarii) la folosirea sau prezentarea cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene”. Surse judiciare au declarat pentru HotNews.ro ca este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

