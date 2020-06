Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Tribunalului Olt ar trebui sa se pronunte astazi, 3 iunie 2020, cu privire la inceperea judecarii pe fond a dosarului crimelor de la Caracal comise de Gheorghe Dinca sau retrimiterea dosarului pentru completarea cercetarilor la procurori, potrivit ziarului Adevarul.Partile implicate in dosar…

- Gheorghe Dinca și complicele sau din cazul Caracal, Fane Risipițeanu, vor ramane in spatele gratiilor, dupa decizia de prelungire a mandatelor de arestare luata, marți, de un judecator de drepturi și libertați de la Tribunalul Olt. Aceasta decizie a venit dupa audierea prin videoconferința a lui Gheorghe…

- Gheorghe Dinca a negat, joi, acuzațiile de omor și a aruncat o noua bomba in dosar: ar fi fost forțat de mai mulți polițiști sa minta. Criminalul din Caracal , dupa luni de inchisoare, a șocat din nou pe toata lumea din Tribunal, dar de aceasta data nu prin declarațiile sale, ci prin comportamentul…

- Stratagema cu audierea video Pana astazi de dimineata, inainte sa inceapa procesul, se stia ca nici Dinca, nici Risipiteanu nu vor fi prezenti in sala de judecata. Ci numai rudele victimelor. Ele au si primit citatii. Dinca si Risipiteanu, complicele acuzat ca a participat la violul a carei victima…

- In acest dosar la Tribunalul Olt a fost, joi, termenul pentru verificarea masurilor preventive, iar magistratii au constatat legalitatea arestarii preventive pentru ambii inculpati si au mentinut-o. Citește și: Scandal in celula lui Gheorghe Dinca in Penitenciarul Craiova. Barbatul din Caracal,…

- In urma cu mai bine de 9 luni, Alexandra Maceșanu suna la 112 și cerea ajutorul, din casa lui Gheorghe Dinca. Acel moment a fost inceput a ceva ce astazi numim „scandalul Caracal”. Au urmat demiteri, detalii halucinante din interiorul sistemului și totuși, speranța familiilor victimelor ca fetele se…

- Individul nu ar fi rezistat prea mult langa barbatul din Caracal si a cerut sa fie mutat, altfel il va ucide pe Gheorghe Dinca. Motivele invocate de interlop sunt foarte multe, mai ales ca lui Dinca nu-I place deloc sa se spele, iar cand doarme sforaie ingrozitor. Principalul suspect in cazul crimelor…

- Pe 14 aprilie se implinește un an de cand Luiza Melencu a disparut. Mama tinerei, Monica Melencu, iși striga durerea și inca spera ca fata ei și Alexandra Maceșanu sunt in viața și ca vor gasi o cale de a se intoarce la familii. Femeia mai face, printr-un mesaj, acuzații grave la adresa autoritaților!