Artiștii romani Alexandru Ciubotariu și Mircea Pop vor participa la Festivalul de banda desenata care va avea loc in Parcul regal din Bruxelles, in weekendul 14 - 16 septembrie, potrivit unui comunicat de Institutul Cultural Roman (ICR) din orașul belgian, scrie Mediafax.

Alexandru Ciubotariu invita publicul belgian pasionat de cea de-a noua arta sa descopere spectaculozitatea imbinarii a doua stiluri de desen, complet diferite, in miniexpoziția "One Artist, Two Different Styles" și sa participe la o sesiune de autografe pentru lucrarea "Oeuvres anciennes . . . tout neuves!", realizata…