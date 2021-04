Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Bologan a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Bologan este vicepreședinte al PNL Sector 4.Citește și: Cat de comuniste sunt…

- Gabriel Marius Muresan a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian…

- Andras Istvan Demeter a fost numit in functia de secretar de stat Ministerul Culturii printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Cosmin Marcovici a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul…

- Csilla Hegedus a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a sefului Executivului, Liliana Anghel a fost eliberata din functia…

- Peter-Janos Makkai a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial. Tot vineri, seful Executivului a decis eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii…

- Gabor Sandor a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Premierul a decis tot vineri eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor si…

- Antal Szabolcs Barabasi a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, joi, in Monitorul Oficial. Totodata, seful Executivului a numit-o pe Annamaria Bogya in functia de secretar…

- Istvan Zahoranszki a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita, editor…