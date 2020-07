Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, vorbește despre creșterea pensiilor, motiv de scandal la conferința de presa din Sectorul 6, unde un pensionar a bruiat declarațiile acesteia și i-a strigat: “Marește-mi pensia!”, “Te omor cu mana mea!”. Violeta Alexandru, președintele PNL București, explica de cea…

- De doi bani majorare pentru pensionari de la Guvernul PNL. Ministrul Finantelor, Florin Citu, a spus luni seara ca propunerea sa pentru cresterea pensiilor este de 10%, asta in condițiile in care legea prevede o majorare de 40 la suta. „Stiu ca este nevoie sa crestem pensiile, dar vreau sa facem asta…

- Ministrul finanțelor, Florin Cițu, a declarat ca pensiile vor crește, cel mai probabil, cu 10% in septembrie, nu cu 40%. Miercuri, 10 iunie, Violeta Alexandru, ministrul muncii, s-a declarat convinsa ca se pot gasi soluții pentru o majorare mai substanțiala. Mesajul lui Dragoș Patraru pentru politicieni…

- Premierul Ludovic Orban a dat de inteles ca pensiile vor creste, insa cu un procent care sa permita sustenabilitatea platii acestora si in anii viitori. Ludovic Orban: Nu vom creste pensiile cu 40 la suta, asa cum scrie in lege, ar fi fost greu si in conditii normale De asemenea, Florin Citu,…

- Pensiile vor fi majorate, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, adaugand ca asteapta evaluarea incasarilor la buget pe care Ministerul Finantelor are obligatia sa o faca. "Voi fi beneficiara evaluarii financiare cu privire la incasarile la buget pe care o…

- Violeta Alexandru : „Pensionarii sa se astepte la cel mai sincer respect din partea Guvernului. Avem datoria sa-i respectam pe cei care au muncit toata viata. Acestia au dreptul sa se bucure de veniturile pe care le merita. Pensiile vor creste. Dupa ce depasim varful crizei intentia noastra este sa…

- Ministrul Finantelor, cat si ministrul Muncii, Violeta Alexandru, au declarat ca banii pentru cresterea pensiilor sunt cuprinsi in buget, dar trebuie urmarita evolutia pandemiei de COVID 19 si a deficitului bugetar cauzat de aceasta, fiind inca prea devreme pentru a putea spune sigur daca marirea…

- "Știu sigur ca in acest moment ceea ce avem acum in buget inclus, chiar la rectificarea facuta acum scurta vreme, indica o intenție clara, o determinare clara a Guvernului de a mari pensiile așa cum am spus de fiecare data. Nu pot sa-l judec pe colegul meu pentru faptul ca nu este atent la evoluția…