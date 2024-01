Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de doi ani de divorțul de Emanuel Necatu, Alexandra Stan este tot singura. Artista a acordat un interviu in care și-a deschis sufletul și a explicat de ce nu exista un barbat in viața ei. De asemenea, vedeta recunoaște ca nu este ușor ca cineva sa ajunga sa o cunoasca.„E greu sa ai o relație,…

- Președintele iranian Ebrahim Raisi vorbește despre o ''ordine globala nedreapta'' in care este permisa savarșirea de crime impotriva umanitații, conform La Stampa, scrie Rador Radio Romania.'Este necesara o noua ordine globala – spune el''. Raisi critica normalizarea relațiilor cu Israelul și ataca…

- Lili Sandu are o silueta de invidiat la 44 de ani. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV și-a dezvaluit secretele pentru unica.ro. A spus cum se menține, dar și ce truc are pentru un ten fara riduri. Mulți ani de zile, pe cand locuia in America, Lili Sandu a urmat un regim vegan, nu…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a criticat pe Mircea Geoana pentru campania acestuia din Romania și nu i-a dat prea multe șanse actualului secretarului general adjunct al NATO, in cazul in care acesta va candida ca independent la alegerile prezidențiale, relateaza Realitatea Plus.„Lumea s-a schimbat, noi…

- Consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Adrian Vasilescu, a declarat ca inflatia, cu ratele analizate din septembrie 2023, s-a transformat in dezinflatie, iar preturile cresc din ce in ce mai incet, inclusiv in Romania. „Lumea a ajuns intr-un moment evident favorabil, pentru ca,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a promis din nou sprijinul american pentru Israel și in același timp a condamnat Hamas, intr-o discuție cu Benjamin Netanyahu. Biden a spus ca atrocitațile comise de Hamas ii face pe cei de la ISIS sa ”para ceva mai raționali”. De asemenea, Biden susține ca atacul asupra…