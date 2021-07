Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan și Emanuel Necatu s-au casatorit in luna aprilie a acestui an, dar totul a fost ținut ascuns pana in urma cu doar cateva zile. Aceștia au avut cununia civila in Campulung Muscel, iar petrecerea a fost la Constanța. Astazi soțul artistei i-a facut o declarație de dragoste in mediul online…

- Este sarbatoare mare in familia Simonei Gherghe! Soțul prezentatoarei TV iși aniverseaza ziua de naștere, iar aceasta a publicat pe rețelele sociale o poza rara de la nunta alaturi de un mesaj de-a dreptul emoționant.

- Alexandra Stan, cununie civila in costum popular Alexandra Stan s-a maritat in mare secret! Artista este mai fericita ca niciodata in brațele barbatului pe care l-a ales drept soț. Nimeni nu știa despre existența acestuia in viața Alexandrei, astfel ca surpriza a fost cu atat mai mare. Nunta a avut…

- Elena Lasconi, primarița de la Campulung a intrat in direct in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a povestit cum a decurs ceremonia de oficiere a casatoriei dintre Alexandra Stan și actualul ei soț, Emanuel Necatu. Detalii emoționante de la nunta Alexandrei Stan Amintim ca Alexandra Stan s-a casatorit…

- Nunta mare in showbiz, asta dupa ce Alexandra Stan a spus ”Da” in fața ofițerului de stare civila. Cantareața s-a casatorit in mare secret cu partenerul ei de viața, potrivit Viva.ro. Primele declarații ale artistei in calitate de soție.

- Veste șocanta in lumea showbizului romanesc. Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan ar fi pe cale de a divorța. Soțul celebrei impresare ar fi confirmat separarea la Antena Stars. Anunțul a venit ca un adevarat șoc pentru toți cei din lumea mondena și nu numai. Fina cuplului, Andreea Lege, nu iși poate…

- Vladuța Lupau și soțul ei, Adi Rus, se distreaza pe taramuri de basm! Frumoasa interpreta de muzica populara și partenerul ei de viața și-au facut bagajele și au plecat impreuna intr-o vacanța exclusivista, in luxosul Dubai. Deși se bucura din plin de relaxare, artista nu a uitat de unul dintre cele…

- Roxana Nemeș a fost ceruta in casatorie in urma cu un an, insa acum cantareața vrea sa faca și pasul cel mare. Artista a declarat ca va urma evenimentul, insa nu se streseaza prea mult cu privire la acest lucru.