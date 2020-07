Alexandra Stan, în vacanță cu fostul iubit! Pandemia i-a apropiat La un an dupa ce au ales sa puna capat relației lor, veste ce a surprins pe toata lumea, Alexandra Stan și fostul sau iubit, Bogdan Staruiala, uimesc din nou. Cei doi au fost impreuna, in vacanța. Insoțiți de cațiva buni prieteni, dintre care s-a numarat și solista Adriana Rusu, fosta vedeta a clasamentelor muzicale internaționale și cel ce i-a fost iubit, confident și manager, au petrecut cateva zile la Borșa, in Maramureș. Pe fondul restricțiilor pana la restabilirea in siguranța a libertații de circulație, cei doi fosti indragostiți, cunoscuți pentru apetitul lor de a calatori pe intreg mapamondul,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

