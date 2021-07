Stiri pe aceeasi tema

- Artistul și producatorul Rian Cult lanseaza piesa „Like You Did Before“, un imn despre o iubire trecuta care merge direct la inima celor care s-au indragostit recent sau carora le place sa viseze cu ochii deschiși la amintirea unei foste relații. Melodia este al treilea single de pe albumul de debut…

- Andra a lansat piesa ”Invisible”, in limba spaniola, alaturi de Lil’ Eddie. Colaborarea este una care ar putea anunța un nou hit pentru vara 2021, mai ales ca Lil’ Eddie este artistul care a compus pentru numeroase vedete precum Maluma, JLo, Jessie J, Usher și P. Diddy.

- Dj Lucian (Lucian Mitrache)&Geo (George Naița) lanseaza o noua piesa EDM, "Astronaut". "Astronaut" a avut lansarea oficiala la radio in țari precum Germania, Austria, Rusia, Bulgaria și Serbia, fiind cunoscut faptul ca cei doi artiști și producatori romani sunt foarte apreciați de dj-ii și producatorii…

- Olivia Rodrigo iși lanseaza albumul de debut – „Sour”, pe care se regasesc și piesele „Drivers license”, „Deja vu” și „Good 4 u”. De ce a fost atat de așteptat acest album? Simplu, a inceput sa scrie recorduri pe masura ce se adunau piesele pentru el. Piesa de debut Olivia Rodrigo , “Drivers license”,…

- Artistul roman, Sean Norvis depașește din nou hotarele și compune o piesa alaturi de Twizy Dady, un artist fresh din Tanzania. Pe numele lui real, Twalibu Almas Mfaume, Twizy Dady este un tanar compozitor și cantareț din Africa de Est, mai exact din Naishi Mbezi Beach, Tanzania. “Intr-o zi am primit…

- Liviu Teodorescu & Manuel Riva și-au unit forțele și au lansat o piesa super fresh, intitulata „Muzele”. Acest single este prima piesa in limba romana lansata de Manuel Riva, care a mai colaborat cu artiști consacrați precum Alexandra Stan, Linsday Lohan, Kelli-Leigh, Misha Miller & Eneli. Piesa s-a…

- Iubirea inseamna sacrificii și, de cele mai multe ori, din iubire oamenii ajung in situații in care nu mai exista cale de intoarcere. Katarina și What’s Up lanseaza melodia Liquid Love, spunand povestea unor indragostiți care risca totul din iubire și care merg pana la capat pentru a salva persoana…

- Ești gata pentru un nou hit J Balvin, unul dintre cei mai ascultati artiști din lume, care are peste 48 de miliarde de stream-uri și peste 55 de milioane de ascultatori lunar, pe Spotify? Piesa „Otra Noche Sin Ti” vine insotita de un videoclip regizat de Colin Tilley. Produsa de Lexus și compozitorul…