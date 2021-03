Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan a ajuns ieri la spital, dupa ce și-a luxat glezna. Artista era invitata in cadrul emisiunii de la Kanal D, insa nu a mai putut ajunge, așa ca a explicat totul printr-o intervenție telefonica. De asemenea, a susținut ca a fost vorba de un moment de neatenție, cand se afla in fața locuinței…

- Majda a fost emiminata de la „Survivor Romania”, in ediția de duminica, 28 februarie, in urma deciziei luate de public. Vedeta a postat un mesaj pe Instagram, in care le-a marturisit fanilor ca aceasta experiența și-a pus amprenta pe corpul ei. Mai mult decat atat, Faimoasa are și probleme cu stomacul,…

- Alexandra Stan a parasit saptamana trecuta „Survivor Romania”, la sfatul medicului, care a considerat ca vedeta nu poate continua competiția. Acum, interpreta a anunțat pe contul de socializare, ca vrea sa se intoarca in Republica Dominicana. „Inca ma gandesc la soarele din Dominicana, la palmieri si…

- In ediția de joi seara, 18 februarie, la „Survivor Romania” s-a luat o decizie radicala, iar anunțul a fost facut de prezentatorul emisiunii. Dupa ce Alexandra Stan a parasit competiția, la sfatul medicului, Marilena Cuciurean a decis și ea sa se retraga din Republica Dominicana, drept urmare a fost…

- Alexandra Stan a parasit competitia Survivor Romania din cauza problemelor de sanatate. Alexandra Stan a parasit competitia Survivor Romania 2021 Constanteanca si a luat ramas bun cu lacrimi in ochi.Organizatorii au pregatit un Consiliul de urgenta pentru a face anuntul trist. Alexandra Stan a parasit…

- Cantareața Amna (36 de ani), prima concurenta eliminata din show-ul “Survivor Romania 2021” are probleme serioase de sanatate și, in curand, urmeaza sa se interneze in spital pentru o intervenție chirurgicala. Artista și-a facut analizele, iar medicii au programat-o la o operație de bila la sfarșitul…

- Trei nume au fost propuse pentru eliminare in echipa Faimoșilor duminica seara la „Survivor Romania 2021”, insa cel care a parasit competiția a fost Costi Ionița. In echipa Faimoșilor, cele 3 nume propuse pentru eliminare au fost Costi Ionita, Roxana Nemes si Alexandra Stan, care a fost propusa de…

- Alexandra Stan și Amna merg la Survivor. Ce vedete masculine se alatura! Bucurie mare pentru fanii Survivor Romania. Postul de televiziune Kanal D a anunțat sezonul 2 al show-ului. Emisiunea se va filma in Republica Dominicana și va debuta anul viitor. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare…