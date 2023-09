Alexandra Păcuraru: „Nu mai e vreme să stăm în case, în timp ce alții ne decid soarta” Dar vestea ca Ponta este consilier onorific la guvern mi-a ridicat suspiciuni serioase. Inteleg ca domnul Ponta nu ia bani de la stat pentru consiliere, pentru consultanta sau lobby ori ce face el, dar culege informații. Asta pentru ca pe biroul lui ca consilier onorific ajung multe secrete. Iar aceste informații pot fi vandute prin societatea lui de consultanța celui care platește mai bine. Și cand ma gandesc ca are cetațenie sarba, a confirmat. Se spune pe surse ca are și cetațenie maghiara și cetațenie turca, atunci in interesul cui consiliaza și strange informații? Poate un patriot adevarat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

