Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Botoșani: „Nu abdicam in fața unor cadre medicale care nu-și fac datoria” Sistemul sanitar botoșanean este zguduit in aceste zile de moartea Alexandrei. „Este inadmisibil ca astfel de cazuri, atat de grave, sa se petreaca in unitațile sanitare! Este inadmisibila atitudinea…

- Moartea neașteptata a Alexandrei, mama a trei copii, la Spitalul de Urgența „Mavromati” din Botoșani, arata deficiențele majore din sistemul medical romanesc. Autoritațile statului nu au reacționat la protestele repetate ale angajaților din spital, dupa cum nici apelul disperat al Alexandrei nu a fost…

- Curg lacrimi de durere și revolta pentru Alexandra, tanara de 25 de ani care a murit in Maternitatea din Botoșani, dupa ce a fost ignorata, ore intregi, de medici. Intr-un mesaj emoționant, publicat pe rețelele sociale, nașa Alexandrei povestește drama prin care trece familia fetei.

- Managerul Spitalului de Urgenta (SJU) „Mavromati”, din Botoșani, Angel Calin, a anunțat, luni, ca medicii de pe Sectia Obstetrica - Ginecologie 1, care erau de serviciu in noaptea de 17 spre 18 august, cand Alexandra, tanara de 25 de ani insarcinata in trei luni, a murit la cateva ore de la internare,…

- Inaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei se roaga pentru sufletul Alexandrei Ivanov din Botoșani. De altfel, la toate slujbele oficiate de bisericile din Botoșani, preoții vor pomeni numele tinerei care a murit la Maternitate.

- In noaptea tragediei, tanara le-a trimis mesaje, atat medicului de garda, cat și medicului sau care a monitorizat-o pe parcursul sarcinii. Femeia ii implora sa o opereze deoarece nu mai facea fața durerilor. „Credeți ca imi puteți face chiuretajul noaptea asta? Nu mai rezist. Va rog din suflet, simt…

- Credincioasa, sensibila, devotata și mama iubitoare, așa este descrisa Alexandra de catre apropiați și nu numai. Iar intreaga comunitate este alaturi in aceste zile de familia indurerata.

- Sfanta Liturghie cu sobor de preoți, luni, la Biserica „Sfantul Ioan Iacob” pentru Alexandra, mamica care a murit ca o mucenița Luni dimineața la ora 8.00, botoșanenii pot participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va oficiata de un sobor numeros de preoți la Biserica „Sfantul Ioan Iacob”, din municipiul…