Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Alex Florența, fostul șef al DIICOT Timișoara, a fost audiat astazi in ședința secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, ședința care a avut ca singur punct pe ordinea de zi avizarea propunerii ministrului Justiției de numire in funcția de procuror general al Parchetului…

- Alex-Florin Florenta, propunerea ministrului Justitiei pentru functia de procuror general, a primit luni aviz pozitiv, in unanimitate, din partea membrilor Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, au declarat pentru AGERPRES surse oficiale din cadrul Consiliului.Alex Florin…

- Magistratul Ioana Ursache, fost procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, a primit votul unanim al Sectiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru a asigura functia de procuror sef adjunct in Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si…

- Magistratul Ioana Ursache, fost procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, a fost propusa pentru a fi delegata in continuare, pe functia de procuror sef adjunct al Sectiei Resurse Umane si Documentare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Sectia pentru Procurori va lua in discutie propunerea privind delegarea magistratului in functia de prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia.Procurorii din Mangalia ar urma sa fie condusi de magistratul Augustina Liliana Vengherschi, totul avand sa se decida in cadrul sedintei de…

- Judecatorul Daniel Gradinaru, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, a fost ales, joi, 5 ianuarie, cu unanimitate de voturi, in functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Iar in functia de vicepresedinte a fost ales procurorul Daniel Horodniceanu. Citește și: Șefa instanței…

- Ministerul Justiției a anunțat ca incepe procedura de selecție a candidaților pentru posturile de procuror general, procuror șef DNA și procuror șef al DIICOT. Procedura se refera la „selecția procurorilor in vederea formularii catre Președintele Romaniei a propunerilor de numire pentru ocuparea urmatoarelor funcții…

- Magistratul constantean Adina Florea, fost procuror general al Dobrogei si adjunct al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, a iesit oficial la pensie, incepand cu data de astazi, 21 decembrie 2022.Amintim, cererea magistratului privind eliberarea din functie ca urmare a pensionarii…