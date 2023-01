Alex Coteț, scenarist „Teambuilding“: „Am făcut ceva bine dacă ți-am stârnit atâta emoție încât să mă înjuri“ Regizor, scenarist și producator, Alex Coteț are o experiența bogata in zona artistica și media. A facut filme, spoturi premiate, branded content, clipuri de umor alaturi de Sector 7, grup din care face parte. Intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul“, Alex Coteț a povestit cum s-a nascut ideea, cum a scris scenariul – care e inspirat din propria sa […] Articolul Alex Coteț, scenarist „Teambuilding“: „Am facut ceva bine daca ți-am starnit atata emoție incat sa ma injuri“ apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

