Stiri pe aceeasi tema

- Horatiu Moldovan nu s-a ferit de cuvinte dupa meciul FC Voluntari – Rapid, scor 1-2, din etapa a 4-a a Ligii 1. Portarul lui Cristiano Bergodi si-a asumat vina pentru esecul suferit in fata ilfovenilor. Rapid a suferit prima infrangere a sezonului in deplasarea cu FC Voluntari. Horatiu Moldovan a gafat…

- Florinel Coman a dezvaluit de ce a fost schimbat la pauza in meciul FC U Craiova 1948 – FCSB, scor 1-3, din prima etapa a Ligii 1. Desemnat cel mai bun jucator al partidei, atacantul de 25 de ani a venit cu explicatii la finalul disputei. Coman anunta ca a suferit o accidentare in momentul […] The post…

- Andrea Mandorlini (62 de ani) a avut prima reactie dupa meciul CFR Cluj – Poli Iasi, scor 2-0, din prima etapa a Ligii 1. Antrenorul italian a debutat cu o victorie in noul sau mandat pe banca CFR-ului, dar l-a anuntat pe Nelutu Varga ca mai are nevoie de jucatori pentru a-si indeplini obiectivele.…

- Marius Stefanescu, atac dur la Horia Mladinovici dupa Rapid – Sepsi 0-0. Jucatorul lui Sepsi a fost nemulțumit, dupa ce golul sau a fost anulat din camera VAR, pe motiv de offisde. Rapid și Sepsi au remizat in Giulești, scor 0-0, in prima etapa a Ligii 1. Noul tehnician al „feroviarilor”, Cristiano…

- Ilie Dumitrescu a vorbit despre cum a blocat Gigi Becali transferul lui Tarnovanu. Fostul internațional a vorbit despre suma pe care latifundiarul a cerut-o in schimbul lui Ștefan Tarnovanu, de 10 milioane de euro. Portarul celor de la FCSB a fost desemnat cel mai bun jucator din grupele EURO U21. Prestațiile…

- FC Hermannstadt a anuntat, vineri, ca a obtinut serviciile fundasului Valerica Gaman, potrivit news.ro.Jucatorul a semnat un contract valabil un sezon. CITESTE SI Ceferin recunoaste ca au fost probleme pentru fani la finala Ligii Campionilor: Nu a fost totul perfect 10:54 0 Edin Dzeko a semnat…

- Valentin Mihaila a rabufnit dupa dubla fabuloasa din Elvetia – Romania 2-2. Eroul tricolorilor le-a transmis un mesaj dur si contestarilor. Valentin Mihaila a reusit fost cel care a produs marea minune in Elvetia. Jucatorul de la Parma a reusit sa egaleze de unul singur in minutele 89 si 90+2. Valentin…

- Rapid negociaza cu Universitatea Craiova pentru Alexandru Cimpanu. Dupa plecarea lui Antonio Sefer, giulestenii vor sa il inlocuiasca pe acesta cu mijlocasul Universitatii Craiova. Antonio Sefer a plecat de la Rapid. El a semnat cu gruparea israeliana Hapoel Beer Sheva. Rapid negociaza cu Universitatea…