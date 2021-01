Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a fost eliberat din arestul preventiv și a ținut sa faca primele declarații despre viața lui personala, dupa desparțirea de Bianca Dragușanu. Afaceristul nu doar ca a reluat legatura cu rusoaica Daria Radionova, insa cei doi formeaza acum oficial un cuplu și se declara mai fericiți ca oricand.…

- Gata cu gurile rele, zvonurile și speculațiile! Alex Bodi și Daria Radionova se iubesc și demonstreaza asta tuturor! Celebrul afacerist și focoasa rusoaica, primul Craciun impreuna! Cum s-au afișat ”porumbeii” langa brad? Bianca Dragușanu este istorie!

- Incurcate-s caile dragostei, mai ales daca vorbim despre cel mai faimos triunghi amoros: Alex Bodi, Bianca Dragușanu și Daria Radionova. Daria vrea sa petreaca sarbatorile alaturi de Alex Bodi, cu toate ca este dupa gratii? Chiar ea a spus! Fanii au fost surprinși!

- Alex Bodi pare sa fi innebunit de gelozie, de cand fosta sa nevasta, Bianca Dragușanu, a fost surprinsa la Istanbul, in compania unui milionar turc. Afaceristul nu mai are liniște in spatele gratiilor și se comporta de parca actuala sa iubita, Daria Radionova, nici nu ar exista la mijloc. El și-a pus…

- Scandalul dintre fosta și actuala lui Alex Bodi continua in spațiul virtual. De data aceasta, cea care a ieșit la atac a fost rusoaica Daria Radionova, femeia cu care Alex Bodi are o relație dupa ce s-a desparțit de Bianca Dragușanu.

- Cum se raporteaza fosta și actuala la noua postura in care se afla barbatul pe care ambele l-a avut? Cum au reacționat Bianca Dragușanu și Daria Radionova dupa ce afaceristul a ajuns pe mana Poliției? Reacția femeilor din viața lui Alex Bodi, dupa ce a fost reținut de Poliție Soarele a apus de tot pe…