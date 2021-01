Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a elaborat o procedura, publicata in Monitorul Oficial, care da posibilitatea persoanelor obligate sa-și declare averea și interesele sa le completeze si sa le transmita digital, prin intermediul unui modul disponibil pe pagina de internet a instituției, anunța…

- Cu doar doua zile in urma, mai exact pe 31 decembrie, Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate imaginile momentului cu Alex Bodi, din propria sa casa! Potrivit surselor noastre, afaceristul și-ar fi agresat fosta soție, femeia cu care are un copil! Iata ce se va intampla cu afaceristul, dupa aceste…

- Au trecut aproape doua luni de cand se afla in inchisoare, dar astazi se intoarce din nou acasa, dupa ce judecatorii au decis sa fie plasat in arest la domiciliu! Ei bine, Daria Radionova, iubita lui, se pregatește temeinic de marea sosire a afaceristului, astfel ca acum pregatește casa pentru primirea…

- Alex Bodi invarte banii cu lopata și cum altfel cand este printre cei mai mari milionari din Romania? In ciuda averii colosale, afaceristul a „uitat” de fetițele lui și le platește pensie alimentara doar cand iși amintește. Așa cum v-am obișnuit, Spynews.ro vine cu informații exclusive.

- Valentin Sanfira a dat primele declarații pentru Antena Stars, dupa ce contul de Instagram al Codruței Filip a fost spart de hackeri. Soția artistului a cazut prada unui atac cibernetic, anunțul fiind facut de partenerul ei de viața.

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii noștri! Noi avem primele imagini cu Bianca Dragușanu, dupa ce ea și Alex Bodi s-au desparțit, din nou. Vedeta a plecat din țara! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Profesorii care prezinta ideea de „privilegiu al albilor” drept un fapt elevilor lor încalca legea, a declarat în fața parlamentului ministrul britanic pentru femei și egalitate, transmite The Independent. Declarația a fost facuta în timpul unei dezbateri în…

- E panica in aceste momente la casa milionarului Dan Nicorescu. Chiar in aceste momente mai multe echipaje de ambulanța și poliție se afla la vila afaceristului! Potrivit surselor, vila afaceristului ar fi fost sparta!