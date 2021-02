Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi i-a oferit iubitei sale rusoaice un cadou superb. Cum a surprins-o afaceristul pe Daria Radionova? Alex Bodi, cadou pentru iubita Alex Bodi si Daria Radionova sunt mereu prezenți in presa mondena. Relația lor tumultoasa atrage atenția presei. Recent, se vorbea de faptul ca iubita afaceristului…

- Daria Radionova surprinde cu imaginea sa care se aseamana pe zi ce trece cu cea a fostei soții a partenerului actual. Ce au observat fanii și care este operația estetica ce o aduce mai mult cu Bianca Dragușanu? Daria Radionova, noua intervenție estetica Daria Radionova a calcat din nou pragul cabinetului…

- Daria Radionova a trecut prin momente de panica in drum spre casa. Iubita lui Alex Bodi a facut declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre clipele de coșmar din aeroportul din Londra.

- Daria Radionova se poate declara cea mai fericita femeie, fiind zilnic rasfațata ca o prințesa de catre Alex Bodi. Afaceristul este un romantic incurabil, iar gesturile de dragoste o cuceresc pe iubita lui de fiecare data.

- Alex Bodi s-a prezentat astazi insoțit de avocatul sau in fața Tribunalului Dolj pentru a putea ști daca se va intoarce sau nu in inchisoare, dupa ce a fost plasat in arest la domiciliu. Afaceristul a aflat insa ca magistrații au decis amanarea hotararii pana pe data de 18 ianuarie. La ieșirea din instituție,…

- Gata cu gurile rele, zvonurile și speculațiile! Alex Bodi și Daria Radionova se iubesc și demonstreaza asta tuturor! Celebrul afacerist și focoasa rusoaica, primul Craciun impreuna! Cum s-au afișat ”porumbeii” langa brad? Bianca Dragușanu este istorie!

- Noua iubita a lui Alex Bodi, Daria Radionova, nu pare prea afectata de ceea ce i se intampla acestuia. Moldoveanca a fost surprinsa la mall in timpul unei sesiuni de cumparaturi, alaturi de un barbat. Cei doi s-au deplasat la magazin la volanul unui bolid care ii aparține lui Alex Bodi, aflat in arest,…

- Daria Radionova, iubita lui Alex Bodi, este o ”clienta” fidela a publicațiilor mondene. Ea a devenit cunoscuta datorita extravaganțelor sale, la scurt timp dupa ce a lasat Chișinau pentru Londra.