Stiri pe aceeasi tema

- O cantareața din Romania a trait un adevarat coșmar alaturi de barbatul de care s-a indragostit. Aceasta a inceput o relație cu el, iar mai apoi a aflat ca era casatorit. Mai mult, barbatul a inșelat-o, agresat-o și a trait din banii ei. Inclusiv divorțul in Statele Unite ale Americii a fost platit…

- Simina Loica și Alexandru Bobicioiu și-au spus adio definitiv, iar bruneta a anunțat ca este insarcinata și a facut tot posibilul sa nu rupa legatura cu iubitul ei, insa Alexandru Bobicioiu a decis sa iși vada de drum, astfel ca a pus punct relației. Anunțul despre sarcina a fost facut de Simina Loica…

- Dupa o perioada mai grea, soarele a rasarit din nou in viața Claudiei Patrașcanu. Cantareața face declarații emoționante despre iubire, despre fericire și despre faptul ca vrea sa faca din nou pasul cel mare. Artista inca mai crede in dragoste și in recasatorie, dar are in plan sa devina și mama pentru…

- De cand și-a asumat relația cu noul iubit, Andreea Balan este mai fericita ca niciodata. Artista noastra iubește din nou, iar fericirea se vede pe chipul ei, chiar prin postarile pe care aceasta le face zi de zi pe rețelele sociale. Chiar daca de-a lungul timpului, vedeta din showbiz-ul romanesc a trecut…

- Familia Mireasa s-a marit. In urma cu doar cateva zile, Giovana a nascut o minune de fetița, iar Sese, soțul fostei concurente ne-a oferit declarații in exclusivitate din rolul de parinte. Tanarul le așteapta pe cele doua sa vina acasa și susține ca e cel mai fericit barbat. Ce nume au ales pentru fetița…

- Dupa o lunga perioada in care nu a mai vorbit și nu a mai dat nicio declarație, cantareața Dodo a decis sa vorbeasca cu reporterii Spynews.ro despre toate acuzațiile care i-au fost aduse chiar de catre fostul ei iubit, tatal copilului sau. Artista lamurește cum sta situația de fapt și iata ce spune…

- Mama lui Alexandru, tanarul care și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit mortal de mașina condusa de actrița Monica Odagiu, a facut primele declarații dupa ce fiul ei a murit in tragicul accident petrecut pe o șosea din București. Ce spune femeia despre barbatul in varsta de 33 de ani.