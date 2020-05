Alex Bittman lanseaza o noua piesa de pe EP-ul “Los Tapes”: “Nu pot”, feat. Calinacho

Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bittman lanseaza al doilea single, “Curious”, alaturi de Hype, si continua seria de lansari de pe EP-ul “Los Tapes”. Piesa este un mix indraznet intre muzica electronica cu care Alex s-a facut cunoscut in prima faza si ritmuri urbane pe care acesta le-a abordat in ultima perioada. In acelasi timp,…

- Alex Bittman lanseaza single-ul “Got a feelinenextdoor”, de data aceasta sub numele sau real. Piesa este in acelasi stil urban cu care Alex ne-a obisuit de-a lungul timpului. Single-ul este primul extras de pe EP-ul “Los Tapes”, ce va fi lansat treptat, in urmatoarele saptamani. EP-ul “Los Tapes” va…

- Randi lanseaza o noua piesa, „Suflete in carantina”, alcarei mesaj este centrat pe ideea ca iubirea și emoția pot supraviețui in oricecondiții. Artistul, care a compus și lucrat in studioul de acasa, declara caaceasta piesa pe care a pregatit-o timp de mai multe saptamani se adreseazacelor care sunt…

- Smiley lanseaza alaturi de Cabron „Cine-isalveaza pe eroi?”, o piesa apasatoare despre eroii de azi, condamnați sa fiemuritorii de maine. Lansata acum, insa compusa cu cateva luni bunein urma, piesa „Cine-i salveaza pe eroi?” este o invitație din partea luiSmiley la respect și dragoste necondiționata. „Este…

- florianrus, autorul hitului “Strazile din Bucuresti”, are un sport favorit pe care ni-l impartaseste cu noua sa piesa. O metafora a dragostei, ce vine insotita de un lyric video, “Sportul preferat” este compusa de artist alaturi de Marius Moga, George Hora si Madalin Rosioru, in timp ce acompaniamentul…

- Ioana Ignat este in verva. Artista a lansat patru piese noi la inceput de an. „Tu nu meriti”, „Azi” sau colaborarea cu florianrus, „O lume intreaga” este cucerita instant de melodiile lansate de catre Ioana. Patru melodii in mai putin de doua luni, astazi a sosit momentul ca Ioana sa arate o noua piesa…

- florianrus, autorul hitului recent „Strazile din Bucuresti”, colaboreaza cu Ioana Ignat, povestea de succes a ultimilor trei ani din muzica romaneasca, pentru piesa „Singura greseala”. “Singura greseala” este cel de-al treilea single extras de pe EP-ul de debut al lui florianrus – Strazile din Bucuresti,…