- Un accident grav s-a petrecut in urma cu puțin timp pe o șosea din vestul țarii. O mașina s-a izbit de un tir. In urma impactului, autoturismul a fost proiectat in afara parții carosabile. O femeie a ramas incarcerata in mașina și a fost nevoie de intervenția pompierilor, care au taiat fiarele mașinii…

- Accident rutier pe drumul ce leaga Reșița de Bocșa. Un șofer care nu a redus suficient viteza la intrarea antr-o curba, in condițiile in care carsabilul era ud, a pierdut controlul volanului iar mașina la volanul careia ... The post Accident rutier pe o șosea din vestul țarii. A intervenit descarcerarea…

- Cod roșu de viscol la munte, la peste 1800 de metri vantul bate cu viteze de pana la 170 km la ora!... The post Cod rosu si drum inchis in vestul tarii. Rafale de vant de 170 km/ora appeared first on Renasterea banateana .

- In data de 2 februarie, in jurul orei 13:20, politia a fost sesizata de un barbat in varsta de 45 de ani... The post Femeie disparuta de doua zile, cautata de politistii din vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- O adevarata tragedie s-a petrecut in seara zilei de vineri 24 ianuarie a.c., in jurul orelor 17:00, in zona Confecții din Arad, unde un nou-nascut de... The post Tragedie intr-o familie din vestul țarii. Nou-nascut de 2 zile gasit mort in pat appeared first on Renasterea banateana .

- Libertatea a vorbit cu Amir Kiarash, un iranian stabilit in Romania, despre situația din Orientul Mijlociu. Funeraliile cu zeci de mii de oameni ieșiți pe strada pentru generalul Qassem Soleimani, ucis de Statele Unite intr-un atac aerian, sunt o “parada” a statului, la care participa mase manevrate…

- Un mic oras din vestul Norvegiei a stabilit joi un nou record pentru cea mai ridicata valoare termica din luna ianuarie in aceasta tara scandinava, a informat Biroul Meteorologic Norvegian, potrivit DPA. Mercurul termometrelor din Sunndalsora a urcat la 19 grade Celsius, potrivit Biroului…

- Peste 235.000 de sirieni au fost stramutati in aproape doua saptamani din cauza intensificarii luptelor si bombardamentelor regimului si ale aliatului sau rus in provincia Idleb (nord-vest), a anuntat...