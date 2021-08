Compania Alevia anunta retragerea de pe piata a anumitor loturi de produse, ca urmare a informarii primite de la unul dintre furnizorii sai, care a precizat ca in compozitia carbonatului de calciu si carbonatului de magneziu a aparut accidental oxid de etilena peste limitele permise de reglementarile in vigoare. "Alevia a respectat toate procedurile si normele de siguranta in vigoare pentru productia de suplimente nutritive, contaminarea neproducandu-se in fabrica Alevia. Alevia colaboreaza in prezent atat cu autoritatile competente, cat si cu partenerii comerciali pentru a se asigura ca toti…