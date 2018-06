Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe atentionari cod portocaliu și galben de ploi, furtuna si grindina pentru zece județe, in vigoare in urmatoarele ore, scrie Mediafax.Sub cod portocaliu se afla judetele Cluj pana la ora 15.15 si Brasov pana la ora 14.50. In cele doua…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a extins, duminica, atentionarea cod galben de vant, in prezent fiind opt judete sub avertizare. Potrivit ANM, pana la ora 15.00, sunt sub cod galben judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati, Iasi, Ialomita, Braila si Buzau. In zonele mentionate se vor semnala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de tip cod galben, valabila astazi, pana la ora 15.00, in mai multe judete din tara.In judetele Ialomita, Braila si Buzau, se semnaleaza intensificari ale vantului, care vor atinge la rafala intre 55 si 65 km h.In judetele Vaslui, Bacau, Vrancea,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica atentionari nowcasting Cod galben de vant pentru judetele Ialomita, Braila, Buzau, Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati si Iasi. Astfel, pana la ora 15:00, in judetele mentionate se vor semnala intensificari locale ale vantului care vor atinge la rafala…

- Opt judete din Moldova sunt sub atentionare cod galben de vant puternic, joi, pana la ora 14.30, iar alte cinci judete sunt sub avertizari cod galben de ceata pana la ora 10.00. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, atentionari cod galben de vant puternic pentru opt judete…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in opt judete din zona Moldovei, in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 13:00, in judetele Suceava, Vaslui, Bacau, Vrancea, Botosani, Neamt, Iasi si Galati se va semnala…

- Zece judete din sudul tarii se afla, miercuri dimineata, sub avertizare cod galben de polei si ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.Astfel, pana la ora 10.00 este in vigoare o avertizare cod galben pentru judetele Ialomita, Prahova, Braila, Dambovita, Buzau, Ilfov, Galati…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizari cod galben de polei de scurta durata pentru Capitala si alte sase judete. In Bucuresti, codul de polei este valabil pana la ora 11.00. Se va semnala polei, mai ales pe conductori, arbori si obiecte din apropierea solului,…