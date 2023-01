Alerte de inundații: cod portocaliu pe râurile Jiu, Olt și Lotru Hidrologii au instituit alerte de inundații pe mai multe cursuri de apa, in urma precipitații lor din ultimele zile. Este cod portocaliu pe raurile Jiu, Olt și afluenții sai și Lotru, pe sectoarele din zona montana și submontana a Olteniei și Munteniei, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

