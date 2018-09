De ce ne-a fost frica nu am scapat! Buzaul intra oficial in randul județelor cu pesta porcina africana. Suspiciuni de boala au fost confirmate la Patarlagele, in satele Lunca și Marunțisu, și la Panatau, potrivit unor surse ANSVSA. Urmeaza ca autoritațile sa urmeze pașii care se impun in acest caz. Pana acum PPA a fost […] Articolul ALERTA! Pesta porcina africana a ajuns și in județul Buzau, in zona de munte apare prima data in Opinia Buzau .