Alertă pentru utilizatorii WhatsApp: Unele telefoane nu vor mai putea accesa aplicația de la sfârșitul lunii. Lista completă a dispozitivelor WhatsApp, una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie, va inceta sa funcționeze pe anumite telefoane incepand cu data de 29 februarie 2024. Utilizatorii care dețin dispozitive mobile incluse in lista restrictiva ar trebui sa inceapa sa ia in considerare achiziționarea unui nou telefon, deoarece nu vor mai putea accesa aceasta aplicație de mesagerie atat de cunoscuta. Anunțul ca unele modele de smartphone-uri nu vor mai fi compatibile cu WhatsApp a fost facut de Meta, compania care deține atat Facebook, cat și WhatsApp. Sa analizam mai intai motivul din spatele unei schimbari atat de radicale.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Incepand cu 29 februarie 2024, aplicația WhatsApp nu va mai fi accesibila pe anumite dispozitive mobile, din cauza unor discrepanțe in sistemul de operare. Aplicația va deveni incompatibila cu unele modele de smartphone-uri din cauza unor discrepanțe in sistemul de operare. Unele dispozitive nu vor…

- Incepand cu 29 februarie, utilizatorii anumitor telefoane mobile vor intampina o surpriza neplacuta: WhatsApp nu va mai funcționa pe dispozitivele lor. Datorita unor incompatibilitați legate de sistemul de operare, aplicația nu va mai fi disponibila pe unele modele de smartphone-uri. Chiar daca utilizatorii…

